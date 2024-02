Tom Boonen herkent zichzelf een beetje in revelatie Antonio Morgado: "Ik reed ook niet graag over kasseien"

De 20-jarige Portugees Antonio Morgado (UAE Team Emirates) is een van de smaakmakers in het nog prille voorjaar. Alleen rijdt "Zorro" niet zo graag over kasseien. "Maar als hij daar sneller over rijdt dan de rest, zal Morgado die kasseien nog heel leuk vinden", vertelt Tom Boonen in Wielerclub Wattage .

Tim Wellens had ons deze winter al gewaarschuwd.



"Antonio Morgado was de enige die in het wiel bleef van Tadej Pogacar toen er doorgekoerst werd na een training van 6 uur. Hij weet van zichzelf niet hoe sterk hij is."

De voorbije dagen liet "Zorro" Morgado al heel wat flitsen zien van zijn onmiskenbare talent. En dat is ook de leden van Wielerclub Wattage niet ontgaan.

"Morgado was een van de revelaties in de eerste voorjaarskoersen", zegt Jan Bakelants stellig.



"Tijdens de Omloop waren er tussen de Berendries en de Muur niet zoveel beelden van de achtervolgende groep. Maar als die groep in beeld kwam, was Morgado telkens op kop aan het sleuren."



En ook dinsdag reed Morgado zich in de kijker: ondanks een knappe jump greep hij net naast de oppergaai in Le Samyn.



"Morgado reed in Le Samyn alert mee zonder nutteloze inspanningen te verrichten. En aan de streep was hij ook nog eens heel snel."



