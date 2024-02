BEKIJK: Fotofinish toont (eindelijk) hoe piepklein het verschil tussen Rex en Morgado was in Le Samyn

De GP Samyn is vanmiddag uitgedraaid op een nagelbijter tussen Laurenz Rex en Antonio Morgado. De Belg claimde de zege, maar begon plots te bibberen toen hij de aanstormende Portugees zag opduiken. Minutenlang bleven beide protagonisten in het ongewisse. Rex werd uitgeroepen tot winnaar, maar pas vanavond dook de fotofinish op. En die bewees nog eens hoe nipt de sprint was.