Cecilie Uttrup Ludwig ligt in lappenmand met breuk in heiligbeen: "Te vroeg om te zeggen of ze Ardennen-koersen mist"

Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ) is niet ongehavend uit de Omloop gekomen. De Deense heeft bij een val haar heiligbeen gebroken. "Het is moeilijk om te zeggen hoelang ze out zal zijn", zegt performance directeur Lieselot Decroix.

"Het is moeilijk om uitspraken te doen wanneer Cecilie weer fit zal zijn. Alles hangt af van hoe snel ze herstelt." "Het is dus niet gezegd dat ze een streep moet trekken door de Ardennen-koersen."

Cecilie Uttrup Ludwig kwam zaterdag ten val in de Omloop. Uit onderzoeken blijkt nu dat ze daarbij een breuk in haar heiligbeen heeft opgelopen.

Bij FDJ-SUEZ zitten ze in de hoek waar de klappen vallen. De Franse formatie zag begin februari Marta Cavalli wegvallen met een gebroken heup. Nu zit ook de 2e kopvrouw in de ziekenboeg van het team.

Bij FDJ-SUEZ mochten ze gisteren nog een feestje bouwen in Le Samyn met Vittoria Guazzini.



In de Strade zullen ze het zonder Uttrup Ludwig over een andere boeg moeten gooien.



"We zullen een ander plan moeten maken voor de Strade. Rensters die normaal een ondersteunende rol vervullen, zullen hun eigen kans mogen gaan", geeft Decroix nog mee. "Maar meedoen voor de zege wordt moeilijk."