Weer Italiaans succes in Le Samyn voor vrouwen: Vittoria Guazzini wint sprint van select groepje

De vrouwen beginnen eraan om 11.15 uur in Quaregnon voor 114,8 km naar Dour. In tegenstelling tot de mannen rijden de vrouwen niet eerst een grote lus, ze zetten meteen koers richting aankomstplaats Dour.



Daar rijden ze 4 keer het lokale circuit van 26 km, waarin 5 kasseistroken liggen. De Rue du Vert Pignon (1,4 km), Côte de la Roquette (500 m), Chemin de Wihéries (400 m), Côte des Nonettes (300 m) en tot slot de Rue de Belle Vue (500 m).



Die laatste strook ligt op een kilometer van de finish. Daarna is er nog een verraderlijk oplopende strook richting het Emile Vanderveldeplein in het centrum van Dour.