Toon Aerts daags na zijn val: "Het ziet er echt grellig uit"

ma 26 februari 2024 15:57

Toon Aerts (30) is niet al te vrolijk wakker geworden na zijn val in de Sluitingsprijs van Oostmalle. "Plezant is anders", reageert de veldrijder. "Ze hebben best wat werk gehad om mijn gezicht op te lappen."

De comeback van Toon Aerts is gisteren op een anticlimax geëindigd. In zijn 3e veldrit viel hij op zijn gezicht, met een gebroken neus als aandenken. "De pijn valt mee, maar ik zit wel met een zwelling in mijn gezicht", vertelt Aerts een dag later. "Plezant is anders, het ziet er echt grellig uit." Naast een gebroken neus is er ook een sinus gekneusd. "Ze hebben best wat werk gehad om mijn gezicht op te lappen", gaat de crosser voort. "Eind deze week bekijken we of mijn neus scheef staat en of ik onder het mes moet. Dat is nu niet te zien door de zwelling." (lees voort onder de foto)

Toon Aerts: "Eind deze week bekijken we of mijn neus scheef staat en of ik onder het mes moet."

"Ik heb de tv-beelden moeten bekijken"

Hoe Toon Aerts de controle over zijn stuur verloor, weet hij zelf niet. "Ik heb de tv-beelden een paar keer moeten bekijken om te zien hoe ik nu eigenlijk gevallen ben", zegt hij. "Ik zag dat ik met mijn pedaal in de grond ben blijven haperen. Zo verloor ik mijn evenwicht, ging ik over mijn stuur en viel ik tegen die dranghekken." "Als er gewoon een lint hing, was de averij wellicht veel kleiner geweest, maar die dranghekken staan er niet voor niets", beseft Aerts. (lees voort onder de Instagrampost)

Zijn volgende doel: BK gravel