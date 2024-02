Globetrotter Tom Saintfiet kiest voor nieuwe exotische bestemming: van Gambia naar Filipijnen

ma 26 februari 2024 11:15

Tom Saintfiet kan nog een land op de wereldkaart aankruisen: de 50-jarige voetbalcoach tekende een contract voor 2 jaar bij de Filipijnen. Zijn doel: deelname aan de Asian Cup in 2027. De voorbije 6 jaar was de Belgische globetrotter met succes aan de slag bij Gambia.

Tom Saintfiet houdt wel van een avontuur. Zijn droom is om een Belgische eersteklasser te trainen, maar omdat enkel clubs uit de lagere afdelingen hem een kans gaven, trekt hij de wereld rond om zijn voetbalpassie te preken.



Zo was hij al clubcoach op de Faeröer, in Qatar, Finland, Jordanië, Tanzania en Zuid-Afrika en trainde hij de nationale ploegen van Namibië, Zimbabwe, Ethiopië, Jemen, Malawi, Togo, Bangladesh, Trinidad en Tobago, Malta én tot slot Gambia.



Hij loodste het kleinste land van het Afrikaanse vasteland voor het eerst naar de eindronde van de Afrika Cup en bereikte daar in 2022 zelfs de kwartfinales.



Dat leverde hem prompt een contractverlenging tot 2026 op, maar na drie nederlagen op de voorbije Afrika Cup in Ivoorkust gingen de twee partijen uit elkaar.



Langer dan een maand duurde zijn jobonderbreking niet. De succesvolle architect van Gambia sprak met Kameroen, Ghana, Algerije en Tunesië, maar die landen lieten de zaken op hun beloop.



De Filipijnen speelden kort op de bal. De Filipijnse voetbalbond (PFF) kent een nieuw bestuur, dat met de Belg naar de eindronde wil van de Asian Cup in 2027.



In 2019 deed het Aziatische land daar voor het eerst mee, in 2023 miste het de eindronde.



Saintfiet neemt opnieuw 2 Belgische fysiotherapeuten mee én de hele crew van in Gambia.

Fofana, Demuynck en De Bruycker

Saintfiet kan enkele "Belgen" selecteren, als hij wil. Malick Fofana, de 18-jarige rechtsbuiten die van AA Gent naar Lyon verkaste in de winter, komt langs moederszijde in aanmerking. Net als de 19-jarige spits Dylan Demuynck van Zulte Waregem.



De 26-jarige middenvelder Dylan De Bruycker, die zijn jeugdopleiding kreeg bij Club Brugge en Zulte Waregem en nu in Indonesië speelt, voetbalt momenteel al voor de nationale ploeg.



De nummer 139 van de FIFA-ranking telt heel veel spelers met de dubbele nationaliteit, die overal ter wereld aan de slag zijn.



Saintfiet treedt in de voetsporen van illustere voorgangers als Sven-Göran Eriksson, Terry Butcher en Thomas Dooley.