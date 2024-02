Pozzovivo (41) stopt dan toch niet: VF Group-Bardiani CSF biedt onderdak

Voor Domenico Pozzovivo, die in 2022 bij Intermarché-Wanty-Gobert reed, is het een terugkeer naar zijn roots.



Tussen 2005 en 2012 begon Pozzovivo zijn profcarrière bij de voorloper van VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, destijds bekend als Ceramica Panaria-Navigare (2005-2007), CSF Group-Navigare (2008-2009) en Colnago-CSF (2010-2012).



De Italiaan boekte in zijn carrière 13 profzeges, waaronder een etappe in de Giro (2012). Een rit in de Ronde van Zwitserland in 2017 was zijn laatste overwinning.



De klimmer begint aan zijn 20e profseizoen. Vorig jaar liep zijn contract af bij Israel-Premier Tech.