Nina Derwael moet tevreden zijn met plaats 5 in Cottbus en toch komt Parijs weer wat dichter

Nina Derwael is na haar gouden medaille in Cairo zondag vijfde geworden op de balkfinale van de Wereldbeker turnen in het Duitse Cottbus. Onze landgenote maakte een klein foutje bij haar afsprong en scoorde zo lager dan in de kwalificaties. Toch doet ze een goeie zaak voor Parijs. Erika Pinxten werd 7e.