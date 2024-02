Lierse kiest voor ex-speler Sven Vandenbroeck als nieuwe coach

"Ik had natuurlijk al de link omdat ik hier al eerder als speler actief was (in 2006-2007, red). Ook toen ik hier een rondleiding kreeg, was ik onder de indruk, alles is hier aanwezig qua infrastructuur om er het beste van te maken."

Vandenbroeck deed de voorbije jaren heel wat ervaring op als trainer in Afrika. Hij was bij Kameroen assistent van Hugo Broos, met wie hij de Afrika Cup 2017 won. Daarna ging hij aan de slag bij het Tanzaniaanse club Simba SC, waarmee hij in 2020 kampioen werd, en de beker en supercup won.



In het seizoen 2020/21 werd hij trainer bij FAR Rabat, waarmee hij de Marokkaanse beker won. In juli 2022 ging Vandenbroeck aan de slag bij de Saoedische eersteklasser Abha Club.



"De tijd was ook rijp om na acht jaar Afrika terug te keren naar het thuisland", bevestigt Vandenbroeck. "Het familiale speelde zeker mee, maar ik heb ook vooral ambitie en goesting om me hier in eigen land ook te tonen als trainer. Het project van Lierse spreekt me enorm aan."



"We vliegen er vanaf maandag meteen in, ik ken het Lierse DNA en weet wat de supporters verwachten van spelers en trainers."



Lierse staat voorlopig pas veertiende in 1B met 22 punten uit 23 matchen.