Club en Anderlecht staan voor sleutelmatch: "Als we winnen, komt er veel druk op Brugge"

Club Brugge tegen Anderlecht. Die affiche springt het meest in het oog dit weekend in de Jupiler Pro League. Punten pakken is eigenlijk voor beide ploegen een must in de achtervolgingsrace op Union/de titel. "De laatste twee seizoenen hebben we Union zien inzakken in de play-offs."

De topper tegen Anderlecht is meer dan een prestigeduel voor Club Brugge. Het is een match die gewonnen moet worden. Toch? "Dat is elke week zo", zei Ronny Deila op zijn persconferentie. "Je stapt nooit op het veld om te verliezen."

"Anderlecht zal ook willen winnen. Maar we spelen thuis, de vorm is goed, we spelen goed voetbal, het vertrouwen is er. Dus we gaan vol voor de drie punten zondag."

Anderlecht staat op dit moment wel boven Club Brugge in de stand. Is paars-wit dan favoriet? "Neen. Ja, er is een verschil in punten, maar veel is dat niet. Ik ben het eigenlijk ook beu om te horen: je moet winnen."

"We hebben een goeie kans om Anderlecht te kloppen. Als wij ons niveau halen, kunnen we iedereen kloppen. We hebben Union ook geklopt."

"Anderlecht is beter dan vorig jaar, dat is duidelijk. En hun programma is dit seizoen ook lichter dan dat van ons. Het is een goeie ploeg met ervaren spelers, ze zijn technisch goed, hun stijl is duidelijk, ... Maar ik zou toch voor mijn elftal kiezen. We zullen op zondag zien wie het beste is."

En hoe zal de ploeg van Deila eruitzien op zondag? "Hugo Vetlesen is weer inzetbaar, Zinckernagel is nog een twijfelgeval. Thiago heeft een week rust gehad. Hij was teleurgesteld na vorig weekend. Tegen de bekermatch is hij weer klaar, maar ik heb geen schrik om nu Jutgla te zetten. Hij traint goed en hij scoort."