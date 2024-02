Lefevere sluit de rangen na de zaak-Alaphilippe: "Misschien fout gemaakt door erover te spreken"

Woelige aanloop voor Soudal - Quick Step naar het openingsweekend. De voorbije dagen domineerden enkele uitspraken van Patrick Lefevere over Julian Alaphilippe de media. Tijdens de persconferentie voor de Omloop sloot de ploegbaas de rangen: "Wij willen alleen spreken over het weekend", klonk het.

Voor het openingsweekend zijn de spotlights vaak gericht op Soudal - Quick Step, maar deze editie was de interesse voor het persmoment van de wielerformatie toch nog net iets groter.

Aanleiding waren de uitspraken van Patrick Lefevere in Humo over speerpunt Julian Alaphilippe, waarop diens partner Marion Rousse messcherp reageerde.

"Ik kan me inbeelden dat velen vragen hebben over wat er geschreven is in de pers", opende Lefevere het persmoment.

"Om duidelijk te zijn: daarvoor zijn we hier niet. We willen alleen spreken over het weekend. Julian zal geen vragen beantwoorden over de laatste dagen."