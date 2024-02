Wielerclub Wattage heeft te doen met Julian Alaphilippe: "Lefevere moest daar niet nog eens over beginnen"

do 22 februari 2024 11:29

De uitspraken van Patrick Lefevere over Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) werden ook in Wielerclub Wattage onder de loep genomen. "Op de vooravond van de klassiekers olie op het vuur gooien, was niet nodig", vindt Tom Boonen.

De voorbije jaren werden al enkele brandjes geblust tussen Patrick Lefevere en Julian Alaphilippe. Maar in een Humo-interview pookte Lefevere het vuurtje weer op. "Te veel feesten, te veel alcohol", gaf hij als reden aan voor de magere jaren van de Fransman.

"Julian ligt ook serieus onder de sloef bij Marion (Rousse, de partner van Alaphilippe). Misschien wel té veel." Uitspraken waar Rousse zelf allesbehalve mee opgezet was.

Dit verhaal was al breed uitgesmeerd. Daar nu weer over beginnen, was overbodig. Tom Boonen in Wielerclub Wattage

"Patrick is Patrick. Als er iets op zijn lever ligt, durft hij dat in de media te gooien. Maar het was compleet overbodig om daar nu weer over te beginnen", oordeelt Tom Boonen in Wielerclub Wattage. "Het verhaal-Alaphilippe is al breed uitgesmeerd geweest. Net op de vooravond van de klassiekers olie op het vuur gooien, was niet nodig."

Bakelants had Alaphilippe meer krediet gegeven

Ook Jan Bakelants zou het anders aangepakt hebben. "Alaphilippe was dit jaar best goed bezig in de Tour Down Under. Ik had hem toch zeker wat krediet gegeven." "Met zulke uitspraken in een interview verzuur je relaties die na een precaire winter (met de bijna-fusie) aan het normaliseren waren." Geen goeie zet dus van Lefevere. Al ziet Dirk De Wolf toch nog een mogelijk positief randje aan de heisa. "Als Julian een sterk karakter heeft, dan kan hij door die uitspraken extra gemotiveerd zijn (in de klassiekers)."

Luister naar de volledig aflevering van Wielerclub Wattage

Of bekijk de video op VRT MAX