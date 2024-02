Een Vlaamse thuis en weg van stormtroopers: hoe Intermarché-Wanty Biniam Girmay weer wil laten lachen

Zo stormachtig zijn entree in Vlaanderen in 2022 was, zo geruisloos verliep het voorjaar in 2023 voor Biniam Girmay. De Eritreeër, nog altijd maar 23 jaar, vertoeft sinds woensdag weer op Belgische bodem en is met zijn team "voorzichtig optimistisch" om de komende weken te oogsten. Het verhaal van hoe Intermarché-Wanty zijn goudhaantje weer op het juiste spoor heeft gezet.

Neen, het is niet dat Biniam Girmay na zijn overwinning in Gent-Wevelgem in 2022 het juiste spoor bijster was, maar de kopman van Intermarché-Wanty heeft de voorbije weken zelf al meermaals toegegeven dat hij overweldigd was door alle naschokken na de glorie in de Vanackerestraat.

Vorig voorjaar maakte de euforie plaats voor ontgoochelingen en miserie. Er waren verzachtende omstandigheden zoals het barslechte weer en er was natuurlijk een zware val in de Ronde van Vlaanderen, maar Intermarché-Wanty keek ook in de spiegel en heeft bijgestuurd.

Midden januari vatte Girmay zijn seizoen al aan in Australië. "Voor Europese renners is de Tour Down Under een ingrijpende combinatie met het voorjaarswerk, maar Bini kon vanuit Australië iets vlotter terugkeren naar zijn vaderland Eritrea", verduidelijkt Aike Visbeek, performance manager van het Belgische team.

De reistijd viel minder zwaar uit, de temperatuurschok was niet zo groot en met ploegmakker Rein Taaramäe werd ook een trainingspartner ingevlogen voor de hoogtestage.

Visbeek en co. hadden vorig jaar namelijk vastgesteld dat de trainingsarbeid van Girmay in 2023 "niet altijd optimaal was geweest".