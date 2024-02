Bommeldingen, 300 topbestuurders en kalenderpech: waarom KAA Gent op woensdag én zonder publiek speelt

Een samenloop van factoren zorgt voor een merkwaardige affiche. KAA Gent ontvangt vanavond Maccabi Haifa in de Conference League - is dat niet die Europese competitie die normaal op donderdag gepland staat? En waarom is er ook geen publiek welkom? Op zoek naar een antwoord op die twee dwingende vragen.

"Ik heb ze al zo veel positiefs verteld over Gent. Het is een uniek moment om hen de stad eens met hun eigen ogen te laten zien", vertelde hij daarover tegen Het Nieuwsblad.

Het is onze minister van Financiën Vincent Van Peteghem die zijn collega's uitnodigde naar zijn geboortestad.

Dat is een belangrijk economisch en financieel orgaan van de Europese Unie. Ministers uit 27 landen zakken, samen met gouverneurs van alle nationale banken, straks af naar Gent, goed voor een delegatie van 300 personen.

Er is evenwel een uitzonderlijke reden: donderdag vindt namelijk de Ecofin plaats in de KAA Gent Arena.

't Is bijna heiligschennis voor voetbalconservatieven.

Ongetwijfeld keek u even vreemd op bij de kalenderkeuze van KAA Gent - Maccabi Haifa. Terwijl dinsdagen en woensdagen al eeuwen voorbehouden zijn voor de Champions League, moeten de Buffalo's plots een dag vroeger dan normaal aan de bak in de Conference League.

En dus moet Gent al om 18 uur aan de bak - een moment waarop velen nog aan het werken of pendelen zijn.

De UEFA had wel één belangrijke voorwaarde: het verschoven duel mocht niet in het vaarwater komen van de Champions League-matchen.

"En zelfs toen dat niet lukte, was er nog altijd de kans dat we deze week op verplaatsing moesten spelen. (lachje) Niet dus. Slechter konden de puzzelstukjes niet vallen."

"Bij de loting voor de groepsfase dacht ik nochtans dat we groepswinnaar zouden worden en zo deze ronde konden overslaan", grijnst Dirk Piens, directeur veiligheid bij de club.

Omdat KAA Gent afgelopen zomer al de Europese voetbalbond UEFA had ingeseind over de eventuele 'dubbele boeking' kon de match naar woensdag verplaatst worden.

Wat de minister bijna een jaar geleden evenwel niet had voorzien bij het prikken van de datum, was dat KAA Gent wel eens Europees kon spelen.

"Het gaat om serieuze bedreigingen. Ook over bommeldingen. Groeperingen van buiten Gent die de politie detecteerde. Zo'n advies kan ik niet naast mij neerleggen. De risico's zijn echt te groot."

"Zij hebben signalen gekregen dat er een grote kans is op een ernstige verstoring van de veiligheid van de fans."

"De beslissing is genomen op uitdrukkelijke vraag van onze politie", duidt De Clercq.

Burgemeester Mathias De Clercq gaf mee dat het stadsbestuur "verschillende klachten ontvangen had van politiek geëngageerde burgers".

Het is een (weinig populaire) beslissing die het Gentse stadsbestuur midden januari al nam uit veiligheidsoverwegingen. De komst van een Israëlische voetbalclub ligt bij enkele mensen bijzonder gevoelig door het conflict met Hamas.

"Wij hebben niks te maken met het probleem in Israël, hé. Zelfs Maccabi Haifa niet. Enkelingen viseren mensen die geenszins betrokken partij zijn. Ik betreur dat wij daaraan moeten toegeven."

"Let op, ik heb begrip voor de veiligheidsdiensten", begint de coach zijn betoog. "Maar véél minder voor de mensen die denken dat ze alles in de maatschappij kunnen platleggen, omdat ze een bepaalde mening hebben."

En dus is KAA Gent de grote dupe.

In zo'n uitzonderlijke situatie zou de UEFA geen 0-5 opleggen, denk ik.

"Sport staat eigenlijk voor verenigen, politiek moet je opzijschuiven. Maar dat is al een tijdje niet meer het geval. En de uitleg dat we bij een bommelding een forfaitnederlaag riskeren, vind ik een beetje goedkoop. In zo'n uitzonderlijke situatie zou de UEFA geen 0-5 opleggen, denk ik."

Waarna Vanhaezebrouck toch nog even fijntjes aanstipte dat het Europese topoverleg een dag later wel gewoon kan plaatsvinden in hetzelfde stadion.

“Ik las vorige week dat de regio van het stadion moeilijk te beveiligen is voor de wedstrijd. Maar blijkbaar houden ze de Europese top speciaal hier ‘omdat het stadion heel makkelijk te beveiligen is’. Dat spreekt elkaar wel wat tegen."