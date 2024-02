Duwtjes, beklijvende duels en ontwrichte ledematen: de Crosscars van een bewogen veldritseizoen

ma 19 februari 2024 17:59

It's a wrap. Na de laatste klassementscross van het seizoen is het tijd om de hoofdrolspelers in het veld en hun mooiste momenten te huldigen. Van romantiek tot horror: tien categorieën komen aan bod bij de Sporza-Crosscars. Wie gaat met een beeldje aan de haal?

Beste Romantiek: knuffel in kamp Nys

Voor de familie Nys is de slag in Waterloo uitgedraaid op een hoogdag. Thibau Nys triomfeerde in de Wereldbekercross in oktober en reed meteen zijn trotse vader Sven tegemoet. "Toen ik mijn vader zag, werd ik emotioneel. We waren allebei zo gelukkig. Deze dag zullen we nooit vergeten", vertelde zoonlief na zijn eerste Wereldbekertriomf.

Beste Thriller: bloedstollend Nederlands duel

Rennen, vliegen, springen en weer doorgaan. Op het vliegensvlugge parcours in Benidorm vochten Puck Pieterse en Fem van Empel een beklijvend duel uit. Pas in de laatste meters onderscheidde de wereldkampioene zich van haar concurrente met een vernuftig manoeuvre. Een thriller van jewelste.

Beste Western: MVDP vs. Costa Ricaan

Mathieu van der Poel werd tijdens zijn raid in Gavere even gehinderd door een gedubbelde renner, de Costa Ricaan Felipe Nystrom. Die genoot van de aandacht in de Wereldbekerveldrit, maar was de wereldkampioen uit het oog verloren. Een duwtje volgde, net als grote bezorgdheden bij Nystrom. "Ik hoop dat Mathieu nu geen haatberichten krijgt. Hij had me nog harder moeten duwen. Mijn fout is te groot, mijn seizoen zit erop." Zover kwam het - gelukkig niet voor de 40-jarige renner. Van der Poel stak hem een hart onder de riem. De Costa Ricaan maakte zijn vooropgestelde programma af na het onverwachte duel.

Beste Oorlog: rondje bekvechten in Middelkerke

De strijd om als eerste het veld in te duiken is altijd hectisch, maar was in Middelkerke nog wat opmerkelijker dan gewoonlijk. Na enkele bochten stonden Ryan Kamp en Michael Vanthourenhout plots stil om even te kibbelen. "Ik denk dat hij nog met revanchegevoelens zat door de cross in Maldegem. Daar wilde hij mij binnendoor passeren, maar stond ik mijn plaats niet af. Zo verloor hij enkele plaatsen", vertelde een geïrriteerde Vanthourenhout.



Beste Biografie: nummer 15 voor Cant

Ze is er bijzonder diep voor moeten gaan, maar Sanne Cant heeft zich voor het 15e jaar op een rij tot Belgisch kampioene veldrijden gekroond. Laura Verdonschot leek Cant even te kunnen verrassen, net als de gracht waar de titelverdedigster in belandde, maar de recordkampioene was te sterk in een sprint met zijn tweeën. Een perfect afscheidscadeau voor haar laatste BK?

Beste Actie: Van der Poel stormt in Benidorm

Zonnig weer in Benidorm, maar toch gingen enkele crossers met een verkoudheid naar huis. In zijn inhaalrace haalde Mathieu van der Poel verschroeiend uit op de oplopende strook. In één indrukwekkende ruk gaf hij 5 rivalen het nakijken, onder wie Michael Vanthourenhout.

Beste Horror: schouder uit en in de kom

Een opvallend - voor andere mensen eerder gruwelijk - beeld tijdens de Jaarmarktcross in Niel. Lars van der Haar ontwrichtte zijn schouder op een schuine kant, maar de Nederlander loste het euvel zelf op, met hulp van zijn fiets. Van der Haar reed nog even voort, maar finishte uiteindelijk niet.

Beste Drama: de (geluks)tranen van Alvarado

1 jaar en 9 maanden: zo lang moest Ceylin Alvarado wachten op een profzege. In Niel was het eindelijk zover. Bij de vraag hoe veel deugd die overwinning deed, barstte Alvarado dan ook in tranen uit. "Het was veel te lang geleden", snikte ze. "Eindelijk, ik heb er lang op moeten wachten." Uiteindelijk zou de Nederlandse het eindklassement in de Wereldbeker nog veroveren.

Beste Natuurdocu: Kwik en Kwak

"Kwik en Kwak hebben geluk gehad." Eli Iserbyt kon wel lachen met de twee vreemde eenden in de bijt. Een duo verdwaalde dieren zorgde voor een spannende bocht op de Wereldbekercross in Flamanville. De renners moesten hun beste stuurmanskunsten bovenhalen om ze te ontwijken. "Zoiets verwacht je nu niet meteen", lachte ook Lars van der Haar. De brave toeschouwers kwamen er heelpluims vanaf.

Beste Avontuur: Turbo Cross in Diegem