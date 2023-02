Beste hoofdrol, film, comeback en camerawerk: wie gaat met de Sporza-Crosscars aan de haal?

1. Beste mannelijke hoofdrol

Genomineerden: Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout. "Vanthourenhout is erbij, omdat hij natuurlijk twee titels wint", opent Ruben Van Gucht. "Hij misstaat ook niet in dat rijtje", vindt Paul Herygers. "Hij heeft het op zijn manier klaargespeeld tegen kleppers die, om het op een zeer oneerbiedige manier te zeggen, gewoon beter zijn."

Van der Poels grootste argument is dat hij de enige cross won die écht telt. Ruben Van Gucht

"Alle vier die jongens hebben een geweldig verhaal geschreven. De winnaar gaat dan ook met "de heilige wereldkampioenentrui" aan de haal. Dus opteer ik voor Van der Poel, als jij je daar in kan vinden."



Een keuze waar Van Gucht even over nadenkt: "Het is dubbel, want Van Aert is wel de zegekoning. Als je voor Van der Poel zou gaan, is het grootste argument dat hij de enige cross won die écht telt."

"Daarom vind ik dat hij Van Aert klopt", zegt Herygers. "Al is het na een fotofinish."



2. Beste vrouwelijke hoofdrol

Genomineerden: Fem van Empel, Shirin van Anrooij en Puck Pieterse. "Ook hier valt voor alle renners iets te zeggen", oordeelt Van Gucht. "Pieterse is voor mij de koningin van de offroad. Op de vreemdste en vettigste omlopen torent zij boven de rest uit. Het omgekeerde zien we bij Van Anrooij, die oogstrelend rondfietst en haar moment moet afwachten." "Ze kon die andere twee grootheden wel een paar keer kloppen", pikt Van Gucht in. "Maar kon daar geen vervolgverhaal aan breien", antwoordt Herygers. "Dus komen we toch bij Van Empel uit. Zij kwam indrukwekkend terug uit een verloren positie en reed naar de regenboog. Van Empel kwam sterker dan ooit terug en trok die lijn door tot in Brussel. Dat verdient een prijs."

3. Beste film van het seizoen

Genomineerden: Diegem, Gavere en het WK in Hoogerheide. Herygers heeft niet echt een voorkeur uit de drie heldhaftige crossverhalen. "Mijn hart klopt ook voor Gavere, waar de organisatie enorme stappen ondernam om op Wereldbekerniveau te raken." "Mijn favoriet is Diegem", is Van Gucht kort. Een keuze die zijn collega-commentator begrijpt: "Die was ook dik oké."

In geen enkele cross streden de Grote Drie zo fel met elkaar als in Diegem. Ruben Van Gucht

"In geen enkele cross streden de Grote Drie zo fel met elkaar als daar", haalt Van Gucht zijn belangrijkste argument boven. "Daarenboven zeiden mannen als Sven Vanthourenhout achteraf, met enige zin voor overdrijving: dit hebben we nog nooit gezien." "Ik sluit me aan", plooit Herygers. "Geef hem maar aan Diegem."

4. Beste bijrol

Genomineerden: Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en de Canadees die zijn vinger weer in de kom trok op het WK. "Dit is de moeilijkste van allemaal", zucht Paul Herygers. "Schrap die Canadees maar. Het is een heldendaad en ik hou ervan dat het bestaat, maar kan niet optornen tegen die andere drie." Wie is dan the best of the rest? "Sweeck rijdt nét niet het beste seizoen uit zijn carrière, terwijl Vanthourenhout twee truien pakt. Die geven de doorslag voor hem."

5. Beste camerawerk

"Ik zie maar één genomineerde: de drone op het WK in Hoogerheide", lacht Ruben Van Gucht. Maar zijn collega denkt ook aan alle andere hardwerkende cameramannen: "Het zijn echt vakmannen die alles perfect laten verlopen op antenne." "Maar die drone, dat was niet normaal", moet ook Herygers toegeven. "En het was een Belg die de drone bestuurde", weet Van Gucht. "Als zelfs Lance Armstrong in zijn podcast erover bezig is, heb je het goed gedaan."

6. Beste nieuwkomer

Genomineerden: Benidorm, Maasmechelen en Gerben Kuypers. "Want die laatste is toch ook een echte nieuwkomer die het goed heeft gedaan", vindt Van Gucht. "Al moeten we misschien nog een jaartje wachten", zegt Herygers. "Dan kunnen we oordelen wanneer hij progressie heeft gemaakt. Nog even geduld, is de boodschap." Wie gaat met de prijs aan de haal? Maasmechelen dat tegen de klok van 0 moest beginnen of Benidorm, waar plots een nieuwe massa crossfans ontwaakte? "In Maasmechelen kreeg de organisatie nog hulp, in Spanje deed men alles zelf. Daarom wint Benidorm met een banddikte, denk ik", oordeelt Herygers. "En alle grote jongens verzorgden er de show."

7. Beste comeback

Genomineerden: Mathieu van der Poel na rugproblemen, Ceylin Alvarado na een moeilijk seizoen en Fem van Empel na haar val in Val di Sole. "Ze hebben alle drie een enorm verhaal", kijkt Herygers bedenkelijk. "Alvarado komt net iets tekort om met de top aan te sluiten, dus ze zit nét niet dicht genoeg voor een Crosscar."

Doorheen het hele jaar was het leed van Van der Poel enorm, bij die rugproblemen had ik hem niet meer terug verwacht. Paul Herygers

"Ik vind dat je verder moet terugkijken dan het veldritseizoen", oppert Van Gucht. "Wat Van der Poel overkwam op het WK wielrennen in Australië, daar veren niet veel mensen van terug." "Ook in de Tour liep het grondig fout", vult Herygers aan. "En zelfs nu op het WK veldrijden had ik hem niet zo goed verwacht na die rugproblemen." Het leed was enorm, dus verdient niemand de award meer dan Van der Poel.

8. Beste regisseur