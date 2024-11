Geen Nys in WB in Sardinië, Vandeputte past voor Dublin: een overzicht van alle afwezigen

De Wereldbeker is nog maar goed en wel begonnen en het regent al afzeggingen. Dublin en vooral Sardinië delen door winterstages in de klappen. Zo hoef je in Italië volgend weekend niet te zoeken naar de Europese trui van Thibau Nys en de regenboogtrui van Fem van Empel. Een overzicht van alle afwezigen.

Door die "beschermde status" mag daags voor die WB-crossen geen andere veldrit worden georganiseerd. Een maatregel waarmee de UCI wou vermijden dat crossers in een dubbel weekend de Wereldbeker links laten liggen voor de Superprestige of de X²O. Maar in het geval van Dublin en Cabras (Sardinië) heeft die beschermde status niet veel zoden aan de dijk gebracht.

Dublin beperkt de schade en mist zondag van de grote(re) namen Niels Vandeputte en Sara Casasola, die op stage vertoeven in Spanje. Daar is last minute nu ook de naam van een vermoeide Ceylin Alvarado aan toegevoegd.



In Sardinië, het weekend daarop, is de lijst afwezigen een pak uitgebreider: Thibau Nys past voor de Italiaanse trip omdat hij een eerste teamstage heeft met Mads Pedersen, Jasper Stuyven en de andere wegrenners van Lidl-Trek.



Gerben Kuypers moet om dezelfde redenen de WB-cross in Sardinië skippen. Hij draait die week zijn benen warm in Spanje met zijn wegploeg Intermarché-Wanty.



Andere grote afwezigen in Sardinië zijn wereldkampioene Fem van Empel, Laurens Sweeck en Marion Norbert Riberolle. Ook zij gaan in die periode in Spanje hun batterijen opladen voor het drukke kerstmenu dat hen te wachten staat.



Alle inspanningen van de UCI ten spijt blijven de eerste 2 weekends van december een weinig aantrekkelijke plek op de crosskalender.



Stof tot nadenken voor de UCI en Flanders Classics?