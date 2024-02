Zesvoudig olympisch kampioen Chris Hoy vecht tegen kanker: "Ik ben optimistisch"

Chris Hoy is niet de minste. Op de erelijst van de voormalige baanwielrenner prijken 6 olympische titels en 11 wereldtitels. Maar zijn zwaarste strijd vecht Hoy op dit moment uit. "Ik heb vorig jaar de diagnose van kanker gekregen. Dat was uiteraard een schok, want ik had tot dan geen symptomen", schrijft hij op Instagram.

De Brit krijgt momenteel chemotherapie. "Dat verloopt gelukkig goed. Ik ben optimistisch en positief, ook al zijn het geen gemakkelijke maanden geweest."

"Op dit moment voel ik me goed. Ik blijf werken en fietsen. Ik leef normaal. Ik kijk uit naar het komende jaar met de Olymische Spelen", aldus Hoy, die bij het baanwielrennen analist is voor de BBC.