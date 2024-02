Wordt Van Aert anders bekeken zonder Ronde of Roubaix op palmares? "Dat lijkt toch wat in zijn hoofd geslopen"

wo 14 februari 2024 16:43

Wout van Aert gooit het in 2024 over een andere boeg om zijn hoofddoelen af te kunnen vinken: de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix. Legt hij in de Ronde van de Algarve de basis voor succes in het voorjaar? Sporza Daily laat de hoofdrolspeler zelf aan het woord.

Ze hebben allebei heel andere doelen dit seizoen, maar Wout van Aert en Remco Evenepoel hopen in de Ronde van de Algarve toch de basis te leggen voor toekomstig succes. Voor Van Aert past de Portugese ronde in een totaal nieuwe aanpak: minder koersen, meer succes? Na het klassieke openingsweekend met de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne slaat hij vaste afspraken als de Strade Bianche en Milaan-Sanremo over. Een hoogtestage in Spanje moet hem nu klaarstomen voor zijn twee grote doelen: de Ronde van Vlaanderen (31 maart) en Parijs-Roubaix (7 april). "Het openingsweekend zijn twee koersen waar ik echt goed genoeg hoop te zijn om mee te doen in de finales", vertelt Van Aert. "En ik denk dat die koersen heel belangrijk zijn om nog een stap vooruit te zetten."

Van Aert heeft voor zichzelf de conclusie gemaakt dat hij anders zal worden bekeken als hij de Ronde of Roubaix wint. Renaat Schotte

Alles op alles voor de twee hoogtepunten van het klassieke voorjaar dus. Zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix dan zo grote gaten op zijn palmares? "Het viel me op dat Wout zelf vertelde dat zijn erelijst anders gepercipieerd zal worden als hij er een kasseimonument aan kan toevoegen", zegt wielercommentator Renaat Schotte. "Hij heeft nochtans al een monument gewonnen met Milaan-Sanremo en heeft met ook nog de Strade Bianche, E3 en enkele Touretappes een erelijst om u tegen te zeggen." "Maar Van Aert heeft voor zichzelf de conclusie gemaakt dat hij anders zal worden bekeken als hij de Ronde of Roubaix wint. Dat is volgens mij de grote uitdaging waarvoor hij staat." "Ik vind het zelf minder van tel, maar het is duidelijk dat de buitenwereld er een dingetje van heeft gemaakt en dat is ook wat in zijn hoofd geslopen." Van Aert ontkent het zelf niet. "Je wordt overal met je palmares aangesproken", stelt hij. "Dus uiteraard zou dat iets veranderen." "Anderzijds heb ik al een dusdanig palmares dat het voor mij minder zou veranderen dan voor andere renners. Maar je leeft als sporter toch van de doelen die je jezelf stelt."

De zoektocht naar het juiste puzzelstukje