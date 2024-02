Geen nationale rouw in Kenia na plotse dood Kiptum: "Arme meerderheid kent hem zelfs niet"

Het plotse overlijden van Kelvin Kiptum is wereldwijd groot nieuws. De sportwereld is in rouw, maar in zijn geboorteland Kenia is er geen gevoel van nationale rouw. Dat vertelt Andrea Dijkstra, correspondent voor de Nederlandse krant Trouw in Nairobi in Kenia. "De mensen hebben hier andere problemen."

Kelvin Kiptum liet het leven in een auto-ongeluk. En dat op amper 24-jarige leeftijd. Het tragische overlijden kreeg gisteren veel aandacht, ook in Kenia.

"Vooral in de hardloopwereld hier en bij de politici is er absolute verslagenheid want het was zo'n jonge en talentvolle loper", vertelt Dijkstra. "Maar - en dat verwachten we in België misschien niet - er zijn hier in Kenia ook wel mensen die echt nog nooit van Kelvin Kiptum hebben gehoord."

"Dat gaat dan over de arme massa en dat is toch de meerderheid in Kenia. Hardlopen is vooral heel groot bij de Kalenjin-stam. Die wonen in heel hoog gebied, maar veel andere Kenianen zijn eerder gek van voetbal en de Premier League. Ik sprak gisteren met meerdere Kenianen die me aankeken en dachten: "Moet ik hem kennen?""

"Nu staat het nieuws natuurlijk wel groot in alle kranten, dus dat zal wel veranderen."

"Maar in die kranten schrijven ze ook "de hardloopwereld rouwt", "de president rouwt", ... maar niet "Kenia rouwt". De mensen hebben hier andere problemen. Ze zijn bezig met overleven. Ze verliezen zelf regelmatig een familielid, dus dan raakt de dood van een marathonloper toch minder."