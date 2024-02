RWDM zet degradatiestrijd voort zonder T1 Claudio Caçapa: "Er is verandering nodig"

Het is al een tijdje onrustig in Molenbeek. RWDM is de jongste maanden steeds verder weggezakt in het klassement en na de 0-4 nederlaag wordt trainer Claudio Caçapa weggestuurd. Ook zijn assistent kreeg zijn C4 bij de nummer 14.

"We willen Claudio en Anderson bedanken. Ze hebben de afgelopen weken nog geprobeerd oplossingen te vinden om onze resultaten te verbeteren", licht CEO Gauthier Ganaye toe.

"We hebben nu nog 5 wedstrijden om te proberen de play-downs te vermijden en we hebben beslist dat er nu een verandering nodig is om een nieuwe visie en energie te brengen."

Igor De Camargo zal als interim-coach fungeren tot een nieuwe T1 is aangesteld. "Hij kent onze competitie en onze club goed en werkt al sinds het begin van het seizoen met onze spelersgroep.”