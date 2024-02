Voorbeschouwing WK zwemmen: "Benieuwd wat Lucas Henveaux nog allemaal kan"

Vanaf zondag duiken 9 Belgen het bad in op het WK zwemmen in Doha (Qat). Wie kan nog een zaakje doen met het oog op de Olympische Spelen? Onze zwemanalist Sidney Appelboom richt zijn pijlen op Lucas Henveaux en hij brandt een kaars voor het estafetteteam.

"Jammer, want op het WK in Qatar zullen heel wat toplanden niet met hun sterkste zwemmers aan de start staan. Katie Ledecky en Ariarne Titmus passen voor Qatar. Zij richten hun pijlen respectievelijk op de Amerikaanse en Australische kwalificatiewedstrijden voor de Spelen."

Appelboom: "Verdonck is een onmisbare pion voor de wisselslag."

Vanotterdijk ligt maar net weer in het water, Verdonck moest om gezondheidsredenen afzeggen voor het WK.

"Daar zou ik heel graag een estafetteteam aan toevoegen: de 100 wissel of de 200 vrij", opent voormalig olympiër Sidney Appelboom, "maar zonder Roos Vanotterdijk en Fleur Verdonck wordt dat moeilijk op het WK."

Met Florine Gaspard (50 m vrij), Valentine Dumont (200 en 400 m vrij), Lucas Henveaux (400 m vrij) en Roos Vanotterdijk (100 m rug- en 100 m vlinderslag) hebben al 4 atleten zich geplaatst voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Dat is een verdubbeling van het aantal Belgische zwemmers op de Spelen van Tokio.

Fleur Verdonck is er wegens gezondheidsredenen niet bij op het WK.

De afwezigheid van wereldtoppers op het WK opent wel perspectieven voor Dumont. "Als zij de halve finales wil zwemmen in Parijs, moet ze dat nu ook doen op het WK. Het is een goede test voor haar."

Maar in het zwembad gaat het harder voor de 23-jarige Belg. Het voorbije jaar verbeterde Henveaux de nationale records op de 200, de 400 en de 800 meter vrije slag. Op de 400 meter deed hij er naast olympische kwalificatie ook EK-brons bij in klein bad.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Appelboom: "Henveaux is zich nog aan het ontdekken. Op school in de Verenigde Staten hebben ze hem die typische Amerikaanse stijl aangeleerd. Van hem hebben we het laatste nog niet gezien."



"Wie weet, duikt Henveaux nog onder de olympische limiet op de 200 of de 800 meter vrij."