Dispuut zet zich voort: PSG wil na 50 jaar het Parc des Princes verlaten

Het blijft rommelen in Parijs. In de marge van het UEFA-congres in de Franse hoofdstad heeft PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi gezegd dat zijn club het Parc des Princes wil verlaten. De voorbije jaren ondernam de Franse recordkampioen al meerdere pogingen om het stadion over te kopen van de stad, zonder succes.

Momenteel is het stadion in handen van de stad Parijs. Omdat PSG het noodzakelijk vindt om een eigen stadion te hebben, wilden ze hun huidige thuisbasis overkopen.

"Het is goed geweest nu. We weten wat we willen en we hebben jaren verspild met het proberen te kopen van het stadion."



"Het is makkelijk van de stad om te zeggen dat ze niet willen verkopen. We hebben onze keuze gemaakt. We willen verhuizen."



PSG zou de mogelijkheid bestuderen om een eigen stadion te bouwen in de regio Parijs. Hoe realistisch dat is met de vete met het stadsbestuur is nog maar de vraag.