PSG ziet af van verhuis naar Stade de France en blijft in Parc des Princes

De Franse topclub Paris Saint-Germain, die al geruime tijd een dispuut heeft met het Parijse stadsbestuur omtrent het Parc des Princes, is niet langer geïnteresseerd in een aankoop of een concessie van het Stade de France. De verhuisplannen van de Franse recordkampioen lijken zo definitief van de baan.

PSG-eigenaar Qatar Sports Investments (QSI) had enkele maanden geleden nochtans aangegeven kandidaat te zijn om het Stade de France in de zomer van 2025 van de Franse staat over te nemen.

Komende zomer wordt het voor het WK voetbal van 1998 gebouwde stadion eerst nog het epicentrum van de Olympische Spelen.

QSI zei die piste te onderzoeken, maar diende uiteindelijk geen dossier in en de deadline daarvoor is intussen woensdag verstreken.

Veel waarnemers beschouwen het dan ook als een schijnmanoeuvre, om druk te zetten op de Parijse burgemeester Anne Hidalgo, om de dialoog omtrent het verdere gebruik van het Parc des Princes opnieuw op te starten.

Dat historische stadion is momenteel eigendom van de stad, maar QSI droomt er al langer van om het stadion over te kopen en het uit te breiden. De huidige capaciteit van het Prinsenpark bedraagt 50.000, een pak minder dan de 80.000 zitjes in het Stade de France.