Achter het sprookje schuilt een schaduwkant: hoe de hype rond Taylor Swift en de Super Bowl de sport verdeelt

zo 11 februari 2024 08:31

Ze heerst in de muziekwereld, maar verdeelt die van de sport. Dat popgodin Taylor Swift straks haar vriendje Travis Kelce aanmoedigt op de Super Bowl doet het internet en de NFL ontploffen. Maar het sprookje komt wel niet zonder een schaduwkant.

Hoort u het in Keulen donderen bij het lezen van de namen Taylor Swift en Travis Kelce? Geen schande, beste lezer. Ook voor ondergetekende was het meest besproken koppel van de Verenigde Staten lange tijd een obscuur gegeven. Vandaar schetsen we graag in enkele zinnetjes nog even de essentie, zonder de hele romance uitvoerig te beschrijven. Taylor Swift is de meest populaire zangeres van het moment, Travis Kelce een absolute ster in het American Football - dé sport in de VS. A match made in heaven. Hij zong luidkeels mee op haar concerten, zij supporterde passioneel tijdens zijn wedstrijden. Swift doet dat vannacht ongetwijfeld nog iets intenser dan normaal. Want haar grote liefde Kelce schopte het met zijn ploeg de Kansas City Chiefs helemaal tot de Super Bowl: dé seizoensfinale... en vooral het meest bekeken televisiemoment van het jaar. Een unieke samenkomst tussen het allerhoogste in de sport en de showbizz, dus.

Veel meer vrouwelijke kijkers

Dat Swift de voorbije maanden present tekende bij wedstrijden van de Kansas City Chiefs heeft het American football trouwens geweten. De popgodin deed wat geen enkele quarterback haar ooit voor deed: een (jong) vrouwelijk publiek naar de wedstrijden lokken. Plots doken Swifties - zo wordt de loyale fanbase van de zangeres genoemd - op tussen het overwegend mannelijke publiek in de tribunes. Niet altijd om naar de flitsende acties op het veld te kijken, maar wel om hun idool te zien juichen in een VIP-box. En ook in Amerikaanse huiskamers wilden vele dochters en vrouwen plots meekijken naar de lange wedstrijden die ze voorheen vervloekten.

De gedachte dat dit een vooraf geschreven script is, dat dit gepland is, is complete onzin. NFL-baas Roger Goodell

Onderzoeksbureaus weten dat er sinds het begin van de metingen nooit meer vrouwen naar de NFL keken. En naar verluidt creëerde Swift een extra merkwaarde van meer dan 300 miljoen euro voor de NFL en de Kansas City Chiefs.

Om één voorbeeld te geven: de verkoop van Kelce-truitjes schoot met meer dan 400% de lucht in. "Swift is dan ook een superinfluencer", verzekerde VS-correspondent Björn Soenens eerder deze week in Laat. "Alles wat ze aanprijst, willen haar volgelingen - op Instagram meer dan 280 miljoen - ook. Het lijkt wel een soort sekte. Een heleboel mensen volgen Swift dus ook in haar overtuigingen."



Net daardoor deden er de voorbije weken enkele vreemde complottheorieën de ronde. Rechtse critici beweerden bijvoorbeeld dat de sprookjesrelatie in scene gezet is om het miljoenenpubliek tijdens de Super Bowl aan te sporen om op Joe Biden te stemmen bij de nakende presidentsverkiezingen. Swift, die straks speciaal overvliegt na een concert in Japan, en Kelce zouden na de winst allebei hun steun voor Biden uitspreken. En volgens de complotdenkers zit ook het bestuur van de NFL mee in de samenzwering. "De gedachte dat dit een vooraf geschreven script is, dat dit gepland is, is complete onzin", reageerde grote baas Roger Goodell. "Taylor is een geweldige artiest en haar effect op de sport is alleen maar positief."



Kritiek van die-hards

Over die laatste stelling zijn de meningen binnen de sport evenwel verdeeld. Die-hard fans van het American football gruwelen namelijk van de enorme aandacht die naar de zangeres gaat tijdens wedstrijden.

Uiteraard laat de regisseur van dienst al eens graag een mooi shot zien van Swift die helemaal uit de bol gaat na een touchdown van haar vriend. En natúúrlijk gaan de camera's richting het koppel wanneer ze elkaar innig kussen na een gewonnen match. Op de Golden Globes maakte de presentator van dienst er zelfs een grapje over: "Het grote verschil tussen de Golden Globes en de NFL? Hier komt Taylor Swift minder in beeld." Koren op de molen van conservatieve NFL-supporters, die claimen dat de superfan de aandacht van de essentie van hun heilige spel weghoudt. Nochtans analyseerde The New York Times alle uitzendingen en kwam het tot de conclusie dat Swift gemiddeld niet meer dan 25 seconden screen time kreeg. Dat is eigenlijk verwaarloosbaar als je weet dat een wedstrijd meer dan drie uur duurt.

Ik heb totaal geen idee of ik te vaak word getoond en daardoor enkele vaders, Brads, en Chads pissig maak. Taylor Swift

Maar The Telegraph verwoordde het dit weekend heel mooi: "Die glimpen zijn vaak wel nog altijd meer dan de meeste spelers krijgen tijdens een seizoen, zonder hun helm aan. Want dit is een sport die zijn sterren verduistert. Mensen worden er nummers. Het geheel oversteeg eender welk individu, tot Swift opdaagde."

Swift zelf is zich evenwel van geen kwaad bewust: "Ik weet niet hoe die camera's, die een kilometer verder staan, mijn suite steeds vinden. Kom ik 1 of 17 keer in beeld? Echt, ik heb totaal geen idee of ik te vaak word getoond en daardoor enkele vaders, Brads, en Chads (twee namen die ze in de VS linken aan patsers, red.) pissig maak."