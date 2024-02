Triomf van Casse in Parijs doet beste verhopen: "Hij bevestigt als kandidaat voor goud op Spelen"

Met zijn gouden medaille op de Grand Slam in Parijs lijkt Matthias Casse op de goede weg voor de Olympische Spelen. "Hij bevestigt dat hij een kandidaat is voor olympisch goud", zegt Koen Sleeckx, technisch directeur topsport van Judo Vlaanderen.

Het grandslamtoernooi van Parijs is op de kampioenschappen na een van de belangrijkste judotoernooien van het jaar. Bovendien is het minder dan een halfjaar een belangrijke graadmeter (en kwalificatiemoment) voor de Olympische Spelen.

En Matthias Casse verliet de Franse hoofdstad met een stevige portie vertrouwen. Hij pakte voor de tweede keer goud in Parijs in zijn categorie tot 81 kilogram. Volgt deze zomer opnieuw goud in Parijs, maar dan op de Spelen?

"Zijn gouden plak biedt perspectief voor de Spelen", zei Sleeckx. "De nummers twee en drie van de wereld waren niet aanwezig, maar dat verandert niets voor mij. We hadden een plan met Matthias en dat heeft hij zeer goed uitgevoerd."

"Het doel was meer structuur brengen in zijn kumikata (het vastpakken van de tegenstander, red). En dat is gelukt. Niemand slaagde erin te scoren tegen hem, terwijl dat andersom wel het geval was. Hij bevestigt dat hij een kandidaat is voor het goud op de Olympische Spelen in Parijs."

Sami Chouchi (IJF 39) werd 7e in de categorie tot 90 kg. "Hij toonde zich, een goed voorteken voor olympische kwalificatie", aldus Sleeckx.

Amber Ryheul (IJF 25/-52 kg), Mina Libeer (IJF 26/-57 kg) en Toma Nikiforov (IJF 27/-100 kg) gingen er snel uit in de Franse hoofdstad, maar strijden ook nog om een olympisch ticket. Per categorie plaatsen 17 judoka's zich rechtstreeks voor de Spelen, dat aantal wordt nog aangevuld tot 24 met quotaplaatsen per continent.

"Toma boekt progressie", aldus Sleeckx. "Hij heeft veel last gehad van blessures, maar komt weer op krachten. Hij moet hard blijven trainen. Zo kan hij terugkomen bij een achterstand in een wedstrijd. We hoopten dat Mina en Amber het iets beter zouden doen, maar we blijven geloven in hen."