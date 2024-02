Refs worden ondanks kritiek niet gebuisd door scheidsrechtersbaas: "Correcte beslissing bij 3 van de 4 fases"

Het was weer werkendag voor het Referee Departement na een nieuw tumultueus weekend in de Jupiler Pro League. Maar ondanks de storm van kritiek werd enkel de goal van De Sart teruggefloten. "De VAR-tussenkomst was daar niet nodig", vertelt scheidsrechtersbaas Bertrand Layec, die zijn scheidsrechters in de drie andere discutabele fases gelijk gaf. Hieronder het rapport.

Scheidsrechtersbaas Bertrand Layec: “De VAR moet de analyse maken of er een clear and obvious error is. Is het een duidelijke overtreding? Dat is een punt van discussie. Je zou kunnen zeggen dat de verdediger obstructie pleegt en dat de aanvaller zijn armen gebruikt om naar voren te gaan. Dat is een fundamenteel debat."

"Het gevoel in de match en de analyse van de situatie vertelt ons dat de tussenkomst van de VAR niet verwacht wordt. In zo’n duel man tegen man zou het de juiste beslissing zijn om het spel zijn gang te laten gaan. Het doelpunt had dus toegekend moeten worden.”