Leonardo Bonucci en zijn ex-club Juventus begraven de strijdbijl

Leonardo Bonucci heeft een einde gemaakt aan de procedure die hij was gestart tegen Juventus, de club die hem na 12 jaar bedankte voor bewezen diensten. Volgens Bonucci werd hij vlak voor dat gedwongen vertrek onheus behandeld, reden genoeg voor de verdediger om een zaak aan te spannen.

Leonardo Bonucci was van 2010 tot 2023 (minus een jaartje bij Milan) de rots in de branding van de Juventus-verdediging. Tot de club hem kort voor het einde van zijn contract liet weten dat er geen plaats meer was voor het clubicoon.

Bonucci vond dat Juventus hem daarbij "onheus behandelde" en zo zijn carrière en imago beschadigde. Hij begon een procedure, die hij nu een halfjaar later alsnog laat vallen.

"Leonardo Bonucci heeft zijn zaak tegen Juventus laten vallen en de club heeft deze beslissing geaccepteerd. Dit maakt een definitief einde aan het geschil", klinkt het.

"De succesvolle relatie die door de jaren heen was opgebouwd, blijft dus intact."

Na zijn passage bij Juventus vond Bonucci ondanks zijn leeftijd (36 jaar) met Union Berlijn alsnog een mooie club, al ruilde hij die deze winter wel in voor een nieuw hoofdstuk bij Fenerbahçe.