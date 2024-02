Kelly Van Petegem verovert eindzege in Europabeker monobob

Onze 24-jarige landgenote Kelly Van Petegem heeft zich vandaag verzekerd van de eindzege in de Europabeker monobob. Ze had genoeg aan een 9e plaats in de 8e en laatste manche in Innsbruck, in Oostenrijk.

Na 2 runs klokte Van Petegem af in 1'51"55. Daarmee was ze 1"08 trager dan de Amerikaanse Sylvia Hoffman. Die won in 1'50"47 voor de Canadese Kristen Bujnowski (1'50"69) en de Zwitserse Debora Annen (1'50"71).



Er stonden 17 deelneemsters aan de start. Van Petegem werd 7e in de 1e run en 12e in de 2e run.



In de eindstand van de Europabeker staat Van Petegem bovenaan met 766 punten. Op 12 punten is de Zwitserse Debora Annen (754 ptn) tweede. De Duitse Charlotte Candrix eindigt op de derde plaats met 700 punten.



Van Petegem won 1 manche in de Europabeker, op 6 januari in Altenberg (Dui). Enkele dagen eerder pakte ze zilver op het EK monobob voor junioren (achter Candrix). Op het WK monobob voor U 26-jarigen was ze 9e.