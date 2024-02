Senegal is volgende afspraak voor Belgian Cats: Afrikaanse recordkampioen staat met de rug tegen de muur

Senegal is vanavond de tweede tegenstander van de Belgian Cats op het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen. De huidige nummer 20 van de wereld mag in principe geen probleem vormen voor de Cats, al ligt er ook een - erg onwaarschijnlijk - doemscenario op tafel.

De jongste jaren is is Senegal in Afrika wel voorbijgestoken door Nigeria, dat op de laatste 4 Afrikaanse kampioenschappen telkens met het goud aan de haal ging. Ook Mali, de huidige nummer 2 van Afrika, is een te duchten concurrent geworden voor Senegal.

Senegal is traditioneel een van de sterkste basketballanden van het Afrikaanse continent. De Senegalese vrouwen kroonden zich al 11 keer tot Afrikaans kampioen, dat is evenveel als alle andere Afrikaanse landen samen.

Net als op het Afrikaanse kampioenschap in 2023, waar het zilver pakte, teert Senegal ook op het OKT in Antwerpen op een sterk collectief, met veel speelsters die kunnen scoren.

De sleutelfiguur bij de Senegalezen is guard Cierra Dillard. De geboren Amerikaanse, die haar boterham verdient in de Turkse 2e klasse, werd vorig jaar genaturaliseerd. Op Afrobasket 2023 was ze de topschutter van haar team met een gemiddelde van bijna 21 punten per wedstrijd.

Ook de 40-jarige Oumoul Sarr, vorig jaar nog aan de slag in de Belgische competitie bij Castors, is erbij in Antwerpen. De power forward speelt nu bij Bursa in Turkije.



Toch wat ervaring dus bij Senegal, maar al bij al is dit geen team dat de Belgian Cats in verlegenheid zou mogen brengen.

Indien de VS vandaag zijn plicht vervult tegen Nigeria en België daarna Senegal verslaat, zijn de Cats zeker van hun ticket voor Parijs.

Al ligt er vanavond ook een - zij het dan erg onwaarschijnlijk - worst case scenario op tafel: bij zeges van Nigeria én Senegal zijn de Belgian Cats uitgeteld voor de Olympische Spelen. Indien de logica gerespecteerd wordt, zal het wellicht niet zover komen.