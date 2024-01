Krépin Diatta (ex-Club Brugge) verteert uitschakeling op Afrika Cup slecht: "Jullie zijn corrupt"

Senegal is er niet in geslaagd om zijn titel te verlengen op de Afrika Cup. Krépin Diatta, ex-aanvaller van Club Brugge, schreef de nederlaag tegen Ivoorkust (na strafschoppen) toe aan de zwakke, zelfs corrupte, wedstrijdleiding.

Bij Senegal voelen ze zich zwaar in het zak gezet na de uitschakeling in de 1/8e finales tegen Ivoorkust.



In de mixed zone spuwde Krépin Diatta dan ook zijn gal, zonder zijn woorden te wikken en wegen.

"Jullie zijn corrupt", beet hij de vertegenwoordigers van de organisatie toe. "Jullie hebben ons afgemaakt. Hou jullie Afrika Cup maar."

Vooral de niet-gefloten penalty op Ismaïla Sarr zat de ex-speler van Club Brugge, nu bij Monaco, hoog. "Jullie gaan wel naar de VAR kijken voor een penalty voor hen, maar wanneer iemand van ons na een dribbel over 40 meter het penaltygebied induikt en neergaat, vinden jullie dat niet de moeite."

"Het spijt me, maar dat is een aanfluiting. Jullie hebben de competitie onthoofd."

Wat Diatta dan weer gemakshalve wel over het hoofd zag, is dat Senegal van geluk mocht spreken dat de Gabonese scheidsrechter Sadio Mané na 10 minuten niet al van het veld stuurde na een wilde tackle.