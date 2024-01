Vreugde in Ivoorkust: gastland schakelt titelverdediger Senegal uit na strafschoppen

Senegal zal zijn titel niet verlengen op de Afrika Cup. De titelverdediger sneuvelde in de 1/8e finales tegen gastland Ivoorkust na een penaltyreeks. Senegal zat tot 5 minuten van het einde nochtans op rozen, maar Ivoorkust kwam nog langszij (1-1). In de strafschoppenserie was Moussa Niakhate de enige die miste.

Franck Kessié is even de held van de natie. De middenvelder schoot twee beslissende penalty's tegen de touwen tegen Senegal: de gelijkmaker en de winnende goal.

Senegal had de zege zo goed als op zak na een vroege goal van Diallo. Hij nam een voorzet van Sadio Mane op zijn borst en schoot de 1-0 daarna in het dak van het doel. Maar de dominantie van Senegal duurde niet lang. Mane had geluk dat hij geen rode kaart onder zijn neus geschoven kreeg na een drieste tackle en Ivoorkust kwam steeds beter in de match.

Na de rust wilde Sarr graag een strafschop na een duel met ex-Club Brugge-speler Kossounou, maar na een tussenkomst van de VAR ging de bal niet op de stip.

Dat gebeurde een hele tijd later wel aan de overkant na een ingreep van Senegal-doelman Mendy. Invaller Kessié nam de elfmeter met veel zelfvertrouwen voor zijn rekening en bezorgde het thuispubliek een eerste vreugde-uitbarsting: 1-1.

In de verlengingen werd er ondanks kansen aan beide kanten niet meer gescoord. In de beslissende penaltyreeks ging Niakhate als eerste en enige de mist in. Zo kon Kessié bij 4-4 zijn land naar de kwartfinales schieten met zijn tweede penaltygoal van de avond.

Een emotionele zege voor de thuisploeg. Zeker nadat Ivoorkust maar erg nipt de groepsfase had overleefd na onder andere een pijnlijke 0-4-nederlaag tegen Equatoriaal-Guinea en het ontslag van hun coach. Dat trauma lijkt nu vergeten.