Elise Vanderelst verbetert in Ostrava vijftien jaar oude Belgisch record op de indoormijl

Elise Vanderelst heeft haar vierde nationale record beet. Onze landgenote deed met een tijd van 4'29"31 beter dan Sigrid Vanden Bempt, die al vijftien jaar de standaard was op de indoormijl. Toch plaatste Vanderelst zich nog niet voor het WK indoor in Glasgow.

Elise Vanderelst heeft bij de World Athletics Indoor Tour Gold in het Tsjechische Ostrava het Belgisch record op de mijl verbeterd. Ze snelde naar een zesde plaats in 4'29"31.

Het Belgische indoorrecord op de mijl stond al vijftien jaar op naam van Sigrid Vanden Bempt met 4'30"32. Daar dook Vanderelst dus één seconde onder.

Haar prestatie volstaat niet om zich te plaatsen voor het WK indoor in Glasgow begin maart op de 1.500 meter. Daarvoor is 4'26"00 vereist op de mijl of 4'06"50 op de 1.500 meter.

Vorige week liep ze in Luxemburg nog 4'07"03 op de 1.500 meter. Vanderelst bezit nu de vier nationale records op de 1.500 meter en de mijl, zowel indoor als outdoor.