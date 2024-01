Crystal Palace legt 10 miljoen op tafel voor Genk-verdediger Munoz

Racing Genk ziet na Gerardo Arteaga nog een verdediger vertrekken tijdens deze winterperiode. Daniel Muñoz verlaat de Jupiler Pro League en heeft zijn droomtransfer naar de Premier League te pakken.

De 27-jarige Colombiaan ondertekent bij Crystal Palace een contract tot 2027, met de optie op een bijkomend jaar.

Genk plukte Munoz in de zomer van 2020 weg bij Atletico Nacional in zijn thuisland. In Limburg groeide de vleugelverdediger uit tot sterkhouder en speelde hij in totaal 148 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 19 doelpunten en 20 assists.

"Ik ben heel blij dat ik naar zo'n historische en grote club als Crystal Palace kan komen", reageerde hij bij zijn nieuwe werkgever, momenteel 15e in de Premier League.

"Ik ben enthousiast en kan niet wachten om op het veld te staan. Het is een droom die uitkomt voor mij en ik hoop dat ik de verwachtingen kan inlossen."