Invallersdoelman Maxime Dupé ruilt Anderlecht voor Nice: "Heel gelukkig"

Anderlecht had Dupé in de zomer overgenomen van Toulouse. De Fransman begon het seizoen als nummer 1 onder de lat in Brussel, maar half september - na 7 competitiewedstrijden - verloor hij zijn basisplaats na een mindere prestatie op Kortrijk (2-2).



Schmeichel, die in september vanuit Nice naar Anderlecht kwam, kreeg zijn kans en zou de titularis blijven. Dupé speelde enkel nog twee bekerduels.



Ook bij Nice lijkt Dupé tevreden te zullen moeten zijn met het statuut van tweede doelman. De Pool Marcin Bulka is er een vaste waarde onder de lat.



"Ik ben heel gelukkig", reageerde Dupé op de website van zijn nieuwe werkgever. "Nice is een traditieclub, die al veel grote doelmannen heeft opgeleverd. Het is een eer van deze groep deel uit te maken, tegelijk nederig én ambitieus."



Nice is onder coach Francesco Farioli aan een uitstekend seizoen bezig in Frankrijk. De Zuid-Franse club telt na 19 speeldagen 38 punten, 5 minder dan koploper PSG, dat zondag nog nummer drie Stade Brest ontvangt.