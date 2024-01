Hoe de zeldzame blunders van Jan Vertonghen uitdraaiden op een boost voor Anderlecht: "Hij schonk ons de levenslijn"

Zelfs Jan Vertongen kan eens de weg kwijt zijn. Tegen Union maakte de ervaren verdediger gisterenavond twee dodelijke fouten. Dat hij er zélf eentje rechtzette, inspireerde paars-wit zowaar tot een opmerkelijke comeback tegen zijn boeman. "Geef ons 5 minuten meer en we winnen zelfs", klonk het bij de ploeg die zich als mentale winnaar uitriep.

Hoeveel Anderlecht-fans zouden gisterenavond omstreeks 19 uur nog een cent voor de kansen van hun ploeg gegeven hebben?

Tegen angstgegner Union leek de recordkampioen na amper 30 minuten alweer knock-out in de touwen te liggen. Verlieskamp nummer 9 op een rij leek een evidentie.



Te meer omdat Jan Vertonghen, toch de meest ervaren vechter van paars-wit, zijn eigen ploeg maar liefst twee keer een dreun had verkocht.

Eerst trapte de verdediger knullig over een voorzet, waarna Nilsson genadeloos de score opende. En 20 minuten later volgde opnieuw een oei-moment toen Vertonghen een pass over zijn voet liet stuiten. Dit keer bedankte Amoura.

Als zelfs Superjan de kluts kwijt lijkt te zijn...

Achteraf toonde Vertonghen zich wel niet te beroerd om zijn eigen fouten te duiden bij rechtenhouder Eleven DAZN.

"Die eerste tegengoal was een technische fout", analyseerde de aanvoerder. "Union had op dat moment de bovenhand en ik wilde de bal wegrammen, terwijl ik hem zoals altijd naar de buitenkant had moeten deviëren. Ik zette te veel kracht en verloor daardoor een deel van mijn techniek."

Bij uitschuiver nummer twee speelde een polletje op de grasmat van het Lotto park dan weer een cruciale rol.

"De bal sprong op en ik miste mijn controle", aldus Vertonghen. "Ik snap dat het voor de mensen ook een blunder lijkt, maar ik zat veel meer in met die eerste dan met die tweede. (blaast) Het was gewoon zo kort na elkaar. En dan nog twee keer afgestraft."