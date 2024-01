Frankrijk neemt WK-revanche op Denemarken met Europese titel handbal

Frankrijk had nog een eitje te pellen met Denemarken, want op de voorbije grote afspraken liep het steevast mis tegen de Denen. Vorig jaar verloor het er de WK-finale tegen, in 2022 lag Denemarken ook dwars in de strijd om EK-brons.

En ook nu was het spannend. Aan het einde van de reguliere speeltijd stond er nog 27-27 op het scorebord, maar in de verlengingen eiste Frankrijk zijn 4e Europese titel op na 2006, 2010 en 2014.

Denemarken moest net als in 2014 genoegen nemen met zilver. Frankrijk pakt zo een stevige vertrouwensboost met het oog op de Spelen in eigen land, waar het zijn olympische titel verdedigt.

In de strijd om het brons versloeg aftredend kampioen Zweden gastland Duitsland met 34-31. De Zweden hebben zo hun ticket voor de Olympische Spelen in Parijs beet.