Romelu Lukaku steekt loftrompet over Saudische competitie: "Kan de beste ter wereld worden"

Een openlijke sollicitatie? Of een lofzang uit beleefdheid? Romelu Lukaku heeft woensdagavond enkele opvallende uitspraken gedaan over de Saudische voetbalcompetitie. De Rode Duivel speelde met AS Roma een oefenmatch in Saudi-Arabië en prees de lokale liga de hemel in. "Of je me hier ooit terugziet? Zeker en vast."