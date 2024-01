Rekent Riemer op debutant in defensie tegen Union? "Ik heb er goed buikgevoel bij"

Dat hij meteen in de kwartfinales van de Beker van België zijn debuut maakt tegen Union, baart Riemer niet al te veel zorgen. "Ik ben verrast dat hij zijn debuut nog niet heeft gemaakt als ik naar zijn kwaliteiten kijk. Hij is technisch goed, beweegt snel en verstaat het spel."

"Hij heeft heel goed getraind en ook een geweldige oefenstage achter de rug", vertelde Riemer. "Hij heeft me aangenaam verrast. Ik heb er een goed buikgevoel bij. Mohamed is een geweldige speler, dus ik ben blij voor hem."

Riemer kijkt dan ook naar Mohamed Bouchouari om zijn debuut te maken. Na omzwervingen bij het Luxemburgse Dudelange en het Nederlandse Emmen is de 23-jarige Neerpede-belofte bij Anderlecht weer in een vertrouwd nest terechtgekomen. Sinds september maakt hij het mooie weer bij de RSCA Futures.

Jan Vertonghen raakt eindelijk weer op toerental, maar toch moet de Anderlecht-coach dus weer schuiven in zijn defensie. Ook Killian Sardella ligt namelijk nog in de lappenmand.

Ook de reeks van 7 nederlagen op een rij tegen Union boezemt Riemer geen angst in. Anderlecht verloor op de eerste speeldag nog met 2-0 in de Brusselse derby.

"Maar als je terugblikt, staat er nu een totaal andere ploeg. We waren toen nog niet klaar. Nu zijn we veel beter, we staan op een betere plek", aldus de coach van paars-wit.

Mohamed Amoura, de topschutter van Union, is er in de Beker nog niet bij. Zondag in de competitie is hij waarschijnlijk wel terug van de Afrika Cup. "Ik hoop het", aldus Riemer. "Ik wil de beste spelers voor de beste wedstrijd."

"Ik zou zelf ook het beste team willen opstellen. Daarom is het jammer dat er nog wat spelers terugkeren uit blessure. Dit is zeker geen jammerklacht, het zou gewoon leuker zijn voor de derby als de twee ploegen hun beste spelers konden opstellen."

Riemer doelt op Dolberg, Hazard en Vertonghen die nog wat speelminuten nodig hebben. "Ze hebben nog wat matchritme nodig. Thomas Delaney is ook nog niet aan het meetrainen."