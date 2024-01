Van Bommel over transfer Vermeeren: "Ik wist dat dit ooit zou gebeuren, maar vervelend moment nu"

Alles wijst erop dat Mark van Bommel zijn goudhaantje Arthur Vermeeren binnenkort zal moeten afstaan aan Diego Simeono. De jonge middenvelder is op weg naar Atlético Madrid. Om geen risico's meer te nemen zal Vermeeren vanavond niet meer in actie komen in de beker. "Dat is een keuze op clubniveau, ik had hem graag opgesteld", vertelt de trainer van The Great Old.