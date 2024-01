Gehoord in 90 minutes: "Als je 20 miljoen voor Fofana of Orban geeft, is Vermeeren er 35 waard"

Van Antwerp naar Atletico. In het alfabet is het maar een kleine stap, maar voor Arthur Vermeeren wordt het wellicht de grootste uit zijn carrière.

Een prachtige transfer in ieder geval voor de Belgische tiener, al houdt Filip Joos - lid van het eerste uur van de Vermeeren Fanclub - toch ook wat zijn hart vast.

"Als hij naar Leipzig of Leverkusen had kunnen gaan, had ik gezegd: niet twijfelen. Maar bij de naam van Atletico Madrid gaat er bij mij toch altijd een noodklok af", zegt hij in de podcast 90 Minutes. "Dan zeg ik: oei, denk er toch maar over na."

"Want van het kransje Europese topclubs is Atletico toch nog altijd de ploeg waar je het minst de bal hebt."

"Ik weet dat (trainer) Simeone probeert om te evolueren naar een meer aanvallende speelstijl, maar de échte Simeone zien we in de topmatchen toch altijd weer naar boven komen. Dan ben ik liever speler van Barcelona dan van Atletico. Dat heb ik vaak genoeg gezien in de duels tussen beide teams."