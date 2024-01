Luigi "Gigi" Riva, topschutter aller tijden van Italië, op 79-jarige leeftijd overleden

De Italiaanse voetbalwereld rouwt, want Luigi "Gigi" Riva is op 79-jarige leeftijd overleden aan hartproblemen. Met 35 doelpunten voor La Squadra Azzurra is hij nog steeds de Italiaanse topschutter aller tijden.

Toen de Italianen eind jaren 60 voor het eerst op een kleurentelevisie naar voetbalwedstrijden konden kijken, trok één aanvaller de aandacht: Luigi "Gigi" Riva.

De ranke spits hielp La Squadra Azzurra in 1968 aan de Europese titel en moest in 1970 pas in de WK-finale het hoofd buigen voor het Brazilië van Pele. Met 35 goals is hij nog steeds de topschutter van het Italiaanse elftal.

In 1970 greep Riva dan wel naast de wereldtitel, maar in Italië bereikte hij dat jaar wel het summum. Hij bezorgde Cagliari zijn eerste en enige Scudetto door in de titelmatch het eerste doelpunt te scoren.

Voor het eerst won geen rijke club uit het noorden, maar een arme club van Sardinië de Italiaanse landstitel. Juventus, Milan en Inter klopten aan de deur bij Riva, maar hij bleef zijn hele carrière Cagliari trouw.

Zijn snoeiharde schot met zijn linker leverde hem de bijnaam "Rombo di Tuono" op, Italiaans voor donderslag. Wegens blessureleed bliksemde de Italiaanse spits op het einde van zijn carrière wat minder.

In 1976 hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak, met 164 doelpunten in 315 matchen voor Cagliari. Hij werd drie keer topschutter in de Serie A.