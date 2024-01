BEKIJK: Roeselare-speler Seppe Rotty haalt verwoestend uit met 7 (!) aces op rij tegen Achel

In totaal sloeg Seppe Rotty 10 aces tegen Achel. Dat is geen wereldrecord, want Wilfredo Leon sloeg 13 aces in de Volley Nations League van 2021.

Ook de 7 aces op rij is net geen wereldrecord: Tobias Kjaer (Caruur Gent) lukte vorig seizoen 8 stuks op rij, ook tegen Achel.