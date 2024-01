Roeselare wint vlot in Achel, Maaseik struikelt tegen hekkensluiter Gent

Maaseik heeft al zijn 5e nederlaag van het seizoen geleden. Hekkensluiter Gent legde de zestienvoudige kampioen met 3-1 over de knie, zijn eerste overwinning in zeven competitiematchen. Leider Roeselare won dan weer vlot in Achel. Menen nam Haasrode Leuven te grazen.