Tom Boonen en Marcel Kittel kijken al naar de klassiekers: "Afwezigheid Pogacar in Ronde kan nadeel zijn voor Van Aert"

Op fietsbeurs Velofollies waren Tom Boonen (43) en Marcel Kittel (35) twee absolute publiekstrekkers. De voormalige wielerkampioenen maakten tijd voor de vragen van de Sporza-surfers aan de tafel van Karl Vannieuwkerke. Het duo sprak onder meer over Arnaud De Lie en Wout van Aert.

"Arnaud moet in staat zijn om tussen de toppers te eindigen. Winnen, dat zeg ik niet, maar hij zal meedoen voor winst."

De Lie mikt op een klassieke zege dit voorjaar. Een realistisch doel? "Wat goed is, komt snel. Dat hebben we de voorbije jaren nog meer gezien dan vroeger."

Volgens Boonen mag de druk voor De Lie geen last zijn. "Hij kan dat goed aan. En misschien kan hij kopiëren wat ik ooit gedaan heb bij het beginnende Quick Step. Wij waren ook niet zo goed in het begin."

"Arnaud is heel sterk, mentaal en fysiek. The sky is the limit voor hem. Kijk naar het EK", doelt Boonen op de fenomenale lead-out van De Lie voor Wout van Aert. "Zulke nummers zie je zelden."

"Ik hoop het van harte", antwoordde Boonen zaterdag in Kortrijk. "Ik heb hem pas onlangs leren kennen en alles wat ik dacht, is waar. Het is een coole stier, no-nonsense."

Arnaud De Lie is nog maar 21 jaar, maar hij wordt steeds vaker bestempeld als "de nieuwe Tom Boonen". Wat denkt "de echte Tom Boonen" over die vergelijking?

"Geen Pogacar in de Ronde is met deze Van der Poel een nadeel voor Van Aert"

Vorig jaar vertelde Tom Boonen op Velofollies dat hij "weer zin had gekregen in competitie". Boonen dacht vooral aan gravelen.

Maar een jaar later is hij van gedachten veranderd. "Ik word niet meer blij van competitie. Ik heb veel dingen waar ik gelukkiger van word dan het opspelden van een rugnummer."

Boonen en Marcel Kittel kijken alvast uit naar het voorjaar. Volgens het duo wordt Mathieu van der Poel - who else? - dé man in de komende klassiekers.

Boonen: "Iedereen die deze winter zijn tv heeft ingeschakeld, zal in dezelfde richting wijzen. Mathieu haalt een niveau waarop ik hem nog niet gezien heb."

In de Ronde van Vlaanderen rijdt Tadej Pogacar niet mee. Is dat nu een zegen voor concurrenten als Wout van Aert? "Met zo'n goeie Van der Poel is het eerder een nadeel. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd."

"Wat mij een beetje tegenvalt", pikte Kittel nog in, "is de negatieve vibe rond Van Aert. Hij blijft een toprenner met zoveel talent. Ik geloof nog in hem."