BEKIJK: Voor het eerst in 15 jaar nog eens een Vlaams kampioenschap schaatsen op natuurijs

za 20 januari 2024 14:20

Niet iedereen is even tuk op het zware winterweer, maar wie zich wél verkneukelt op de vrieskoude zijn de liefhebbers van schaatsen op natuurijs. Aan de Bleukensweide in Leest kon er voor het eerst in 15 jaar nog eens een Vlaams kampioenschap natuurijsschaatsen georganiseerd worden. "Iedereen is laaiend enthousiast."

Met man en macht werd er de voorbije dagen gewerkt op de Bleukensweide in Leest bij Mechelen. De plas was er door het zware winterweer dichtgevroren, en de kans om een natuurijspiste te fabriceren lieten een hoop liefhebbers niet liggen.

"Het is heel spannend geweest", vertelt Karel Van Bruyssel, ijsmeester van de Bleukensweide. "Vorige week was het ijs eigenlijk boter, maar we hebben gelukkig dan toch een paar dagen gehad dat het tot -5°C afkoelde."

"Bij die temperaturen heb je een ijsaangroei van één centimeter. Vandaag zijn we op acht centimeter ijs uitgekomen." En dat is genoeg voor de schaatsfanaten om zich helemaal op uit te leven.

De schaatsers die hier vandaag deelnemen, gaan wekelijks naar Nederland om daar te kunnen trainen. In België hebben we immers geen lange baan. Hanna Mariën, Vlaamse Schaatsunie

Zo konden 33 deelnemers zaterdag bij het ochtendgloren de schaatsen aantrekken in Leest. Op het menu: 30 rondjes van 800 meter, goed voor een wedstrijd van in totaal 24 kilometer.

"Iedereen is laaiend enthousiast om dit initiatief", vertelt voormalig olympisch sprintkampioene Hanna Mariën, vandaag sportcoördinator bij de Vlaamse Schaatsunie.

"De schaatsers die hier vandaag deelnemen, gaan wekelijks naar Nederland om daar te kunnen trainen. In België hebben we immers geen langebaan. Zij vinden het uiteraard geweldig om dat nu eens in eigen land te kunnen doen."

Op één been

Bij de mannen ging de titel uiteindelijk naar de 18-jarige Tom Mulder, een van de grote schaatstalenten van ons land. Hij won - letterlijk - op één been.

"Het was zwaar. Het ijs is heel ruw en hobbelig en er zaten op sommige plekken scheuren in. Zo kwam je af en toe met je voet in het water te zitten. Maar het was wel leuk om een keer écht te kunnen schaatsen." "Het was niet mijn moeilijkste zege, maar wel een van mijn mooiste. Ik heb vanavond nog een wedstrijd in Eindhoven, dus ik had de boodschap gekregen het rustig aan te doen." Annelies Van Miert veroverde de titel bij de vrouwen. Ook zij kon haar enthousiasme niet verbergen. "Geweldig is dit, schaatsen op natuurijs. Wat mij betreft, mag het elk jaar zo vriezen."