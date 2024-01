Een debuut door de grote poort: Belg Guillaume de Mevius evenaart Jacky Ickx met 2e plek in Dakar-rally

vr 19 januari 2024 11:39

Guillaume de Mévius is bij zijn debuut in de Dakar-rally knap als tweede geëindigd. Daarmee doet hij even goed als levende legende Jacky Ickx. De eindzege in de Dakar-rally was voor de 4e keer voor de Spanjaard Carlos Sainz senior.

Guillaume de Mévius schoof in de laatste dagen van de Dakar-rally nog flink op in de stand. Na de pech van fabrieksrijders Moraes (Toyota Hilux) en Loeb (Hunter) klom hij op donderdag op naar de 2e plaats en die hield hij vrijdag vast in de slotrit naar Yanbu, in Saudi-Arabië. De Mévius kan zo terugblikken op een prima Dakar-debuut in de koninginnenklasse. Hij was de eerste Belg sinds Stéphane Henrard in 2003 die een etappe bij de auto's wist te winnen. De Mévius trad ook meteen in de voetsporen van zijn vader Grégoire, die in 2002 drie etappes won. Met zijn 2e plaats in de eindstand evenaart hij bij zijn debuut levende legende Jacky Ickx, die zowel in 1986 als 1989 tweede werd bij de auto's. In 1983 won Ickx met een Mercedes de Dakar. Hij is tot op heden de enige Belg die de Dakar bij de auto's kon winnen. De eindzege was voor de 4e keer voor Carlos Sainz senior. Op zijn 61e is de Spanjaard daarmee de oudste laureaat in de geschiedenis van de Dakar-rally. Sainz reed dit jaar in een Audi. Voor het Duitse automerk is het de eerste eindzege in de Dakar-rally sinds het woestijndebuut in 2022. Sainz' overwinning was er dit keer eentje van de regelmaat, want hij kon dit jaar geen enkele etappe winnen. "Ik ben heel blij dat ik geschiedenis kan schrijven met Audi", reageert Sainz. "Ik ben op mijn leeftijd nog altijd op niveau en dat komt niet vanzelf. Daar werk ik hard voor. Deze zege ga ik de komende weken koesteren."

De Mévius: "Wat een krankzinnig einde!"

Guillaume de Mévius moest tijdens de slotetappe tot het uiterste gaan om zijn tweede plaats veilig te stellen. De etappezege was voor de Fransman Sébastien Loeb, die nog alles uit de kast haalde om zijn tweede plaats te heroveren. "Dit is zeer emotioneel. Wat een krankzinnig einde van de Dakar", juichte De Mévius. "Zoals ik al de hele week vertelde, zouden we klaar zijn mocht er zich vooraan iets voordoen." "Donderdag is er heel veel gebeurd en schoven wij op naar de tweede plaats. Vandaag hebben we standgehouden. Loeb wint de etappe, wij zijn tweede en eindigden in de stand ook als tweede. Het was spannend tot het einde, maar we zijn erin geslaagd. Straks mag ik tussen Sainz en Loeb het podium op. Het is fantastisch!"

Dit was een enorm zware Dakar, met heel veel kilometers. We zijn tweede en dik tevreden. Guillaume de Mévius

De Mévius viel zijn papa Grégoire de Mévius in de armen en poseerde fier met teammanager Jean-Marc Fortin. "Dit was mijn debuut op het hoogste niveau. Met de T3 hadden we vorig jaar al bewezen dat we snel waren. Toen eindigden we als derde in onze klasse. Nu zijn we tweede algemeen. Het is waanzinnig." "Ik hoop ook dat dit iets losmaakt voor de toekomst. Guerlain (Chicherit) en ik hebben een programma opgesteld, maar eigenlijk ligt er niets van. Ik hoop dat deze prestatie ons gaat helpen." "Ik wil mijn copiloot Xavier bedanken voor de goede samenwerking. Een woord van dank aan mijn team Overdrive Racing voor hun geweldig werk. We hebben ook samen de strategie bepaald. Dit was een enorm zware Dakar, met heel veel kilometers. We zijn tweede en dik tevreden."

