Wilm Vermeir verkozen tot Ruiter van het Jaar, ook zijn paard IQ van het Steentje valt in de prijzen

Gisteravond zijn op het Equigala in Brussel de beste ruiters en paarden van het land in de bloemetjes gezet. Wilm Vermeir schopte het tot beste rijder, zijn paard IQ van het Steentje mag zich Paard van het Jaar noemen.

Wilm Vermeir (45) was het afgelopen jaar met zijn toppaard IQ van het Steentje een van de sterkhouders van het Belgische jumpingteam, dat onder meer de Nations Cup in Polen won. Daarnaast sprong het duo nog podiumplaatsen in Barcelona, La Baule, Deauville en Warschau.

De Equistar, de prijs voor de beste prestatie van het jaar, ging naar de Belgische eventingploeg. Cyril Gavrilovic, Jarno Verwimp, Lara de Liedekerke en Karin Donckers plaatsten zich op het EK in Frankrijk voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs.