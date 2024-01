Devos rekent ook voor Spelen nog op "oud" paard: "Ze is 17, maar fysiek en mentaal nog jong"

di 16 januari 2024 07:32

Pieter Devos won afgelopen weekend we wereldbekerjumping in Bazel, een prestigieuze wedstrijd. De Belg is ook al zeker van deelname aan de wereldbekerfinale na een sterk seizoen met zijn paard Mom's Toupie de la Roque. En dat is ook het paard waarmee Devos mikt op een olympische selectie. "Ze is wel al 17 jaar, maar ze is fysiek en mentaal nog heel jong. We werken nu een plan uit om haar topfit te houden."

"Bazel is een van de zwaardere wedstrijden in de winter. Het is altijd een technisch parcours", vertelt Devos op zijn terugweg van Zwitserland. "Dat zag je ook aan de resultaten, er raakten maar 8 ruiters in de barrage." "Ik moest wel vooraan beginnen in de barrage. Dan moet je je eigen parcours rijden. Ik heb een heel scherpe tijd neergezet en zo druk gezet op de concurrenten na mij. Zij gingen daardoor een na een in de fout. Ik dacht dat de laatste ruiter mij nog kloppen, maar die kreeg ook een fout. En toen was de vreugde in mijn kamp enorm groot." "Eerlijk gezegd, ik had mijn zinnen ook wel op deze wereldbeker gezet. Ik wist na Mechelen dat mijn paard in goeie vorm zat. Mom's Toupie de la Roque is ook gewoon een heel goed paard, ze springt nu drie wereldbekers op een rij foutloos. Dat is uitzonderlijk."

"De leeftijd van Mom's Toupie is geen nadeel"

Mom's Toupie de la Roque is een merrie van 17 jaar. Dat is voor de jumpingsport al een gezegende leeftijd. "Maar het paard voelt nog jong, mentaal en fysiek. Ik heb het gevoel dat ze nu op het hoogtepunt in haar carrière zit. Dat geeft veel vertrouwen." Devos hoopt ook met Mom's Toupie naar de Spelen te kunnen gaan in de zomer. "Ik heb nog geen selectie te pakken, de bondscoach heeft bij ons het laatste woord. De selectie wordt pas in juni gemaakt, maar wij zijn wel een combinatie waar ze rekening mee moeten houden."

"Mom's Toupie presteert al twee jaar op een rij heel regelmatig. Ze heeft het laatste jaar ook geen enkele blessure gehad dus ik vind haar leeftijd geen nadeel. Je neemt zo juist heel veel ervaring mee naar de Spelen. Maar die Spelen zijn natuurlijk nog ver weg dus ik ga nu een goed plan uitwerken om het paard topfit te houden."

En dus zoekt Devos nu naar een goed evenwicht tussen rust voor zijn toppaard en toch nog voldoende wedstrijdritme. "Ze zal nog een paar keer op niveau moeten aantreden, ook om nog iets te laten zien voor de selectie gemaakt wordt. Mentaal is dat ook belangrijk voor het paard. Maar we gaan zeker niet elke week een wedstrijd rijden. De wereldbekerfinale zal ik bijvoorbeeld met een ander paard rijden. Zo'n finale en de Spelen in één jaar, dat is te zwaar."

