Vincent Kompany baalt na "belachelijke" beslissing in slot tegen Luton: "Weet niet meer wat ik moet zeggen"

Ook Burnley-verdediger O'Shea kon zijn ogen nauwelijks geloven.

"Ik probeer het te begrijpen waarom het geen fout was, maar dat lukt me gewoon niet", vertelt hij. "We stonden met z'n allen te schreeuwen op het veld, maar we kregen niets van informatie."

Kompany baalt vooral dat zijn ploeg niet voor het eerst getroffen wordt door dubieuze beslissingen. "Tegen Nottingham Forest werd al een doelpunt afgekeurd, daar kregen we excuses voor. Het blijft gewoon gebeuren, ongelooflijk."

"Maar goed. We zullen opstaan en doorgaan. Het ligt niet eens in mijn aard om hierover te blijven klagen. Ik hou niet van deze kant van mij", besluit de Belg.

Door het puntenverlies in de degradatieclash blijft Burnley 19e in de Premier League, op 4 punten van veilige oorden.